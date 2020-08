A San Giovanni delle Contee la presentazione del volume “Della conservazione dei vini”

SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – Presentazione del volume “Della conservazione dei vini” venerdì 21 agosto, alle ore 18.30, a San Giovanni delle Contee (Sorano) all’Osteria Maccalè.

“Della conservazione dei vini” è stato pubblicato dall’editore Settegiorni di Pistoia, a cura di Simone Fagioli, ed un importante testo del medico e naturalista pistoiese Antonio Matani (1730-1779), uscito per la prima volta nel 1765.

Questo saggio, pur nella sua brevità, ci guida in un’attualissima visione del vino di qualità: fatto bene, curato, ben conservato, quando sulla qualità del cibo si prestava ancora poca attenzione.

L’introduzione di Simone Fagioli ripercorre la biografia di Matani – ben inserito nelle vicende della scienza dell’Europa del suo tempo, anche con rilevanti corrispondenti come Albrecht Von Haller e Linneo e autore di numerosi saggi, anche innovativi, come quelli di medicina, frutto di ricerche sperimentali, con Matani tra i fondatori della moderna cardiologia – e inquadra lo scritto sul vino nell’ambito delle riflessioni sulla felicità, tema di rilievo in una visione illuminista della società e sul quale dalla metà del Settecento si dibatte in modo deciso.

Con la prefazione di Zeffiro Ciuffoletti, storico, attento conoscitore della storia del cibo e del vino e una nota di Giulia Bartalozzi, giornalista e esperta enogastronomica il volume ci mostra come l’attenzione per la qualità del cibo non è un tema di dibattito recente, essenziale per la salute e la felicità, anche se è necessario attendere molto tempo perché le riflessioni di Matani, in anticipo, siano messe in

pratica.

Sarà presente il curatore del volume, l’antropologo Simone Fagioli, e lo storico Zeffiro Ciuffoletti.

A seguire degustazione di vini locali curata da Tommaso Ciuffoletti. Ingresso gratuito.