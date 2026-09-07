SALAIOLA (ARCIDOSSO) – Torna l’appuntamento con la grande poesia e la valorizzazione del territorio sul Monte Amiata. Nella suggestiva cornice di Salaiola, frazione del Comune di Arcidosso che patrocina l’evento, si terrà il terzo e ultimo evento del Festival di Poesia: una due giorni di incontri culturali, laboratori e degustazioni enologiche d’eccellenza.

L’iniziativa prenderà il via sabato 12 settembre alle ore 16:30 (con ingresso libero) nei locali del festival per la presentazione del libro “La salvezza compie passi piccoli” di Tamara Vitan, una delle voci più originali e profonde del panorama poetico italiano contemporaneo. All’incontro, oltre all’autrice, interverranno Massimiliano Bardotti e Leda Erente (in foto).

Al termine della presentazione culturale, i partecipanti potranno prendere parte a una speciale degustazione di vini offerta dall’azienda locale “Amiata… i Vini del Vulcano” che, per l’occasione, presenterà le sue pluripremiate eccellenze del territorio: il Lavico Montecucco Sangiovese Docg (Gran Medaglia d’Oro al Concorso Internazionale delle Città del Vino) e il Cenere Montecucco Sangiovese Riserva Docg (Corona sulla Guida Vinibuoni).

Il programma proseguirà domenica 13 settembre, dalle ore 9:45 alle ore 13:00, con il laboratorio di poesia intitolato “Ringraziare desidero”, curato da Massimiliano Bardotti. L’officina poetica si propone come un viaggio e una via privilegiata per sperimentare, attraverso le parole, il prezioso mistero della gratitudine e la bellezza.

Per la partecipazione al laboratorio è prevista una quota di 30 euro. L’evento è realizzato grazie al sostegno dei partner e sponsor B·O·C Bottega Ottica Colombini e Vallati elementi per abitare. Per prenotare è obbligatorio inviare un messaggio WhatsApp al numero 335 8116977 (info utili anche ai numeri 348 5714219 / 339 6902444).

Nota biografica:

Massimiliano Bardotti è nato nel 1976 a Castelfiorentino, dove vive tuttora. Poeta molto conosciuto, è presidente dell’associazione culturale “Sguardo e Sogno”, fondata da Paola Lucarini. Ha pubblicato, tra gli altri, il libro di poesie “La disciplina della nebbia” (2022 peQuod Ed collana Portosepolto) vincitore del premio Camposampiero e finalista al premio Poesia onesta.

È curatore della collana poetica “Fuori Stagione”, insieme a Gregorio Iacopini e Serse Cardellini. Affianca Luca Pizzolitto, che ne è fondatore, nella direzione della collana poetica Portosepolto (peQuod Ed).

Nel 2017 a Castelfiorentino, presso l’associazione culturale “OltreDanza”, ha dato vita al percorso poetico e spirituale “La poesia è di tutti”. Dal 2018 conduce “L’infinito, la poesia come sguardo: ciclo di incontri con poeti contemporanei”.

Dal 2022, insieme al poeta Valerio Grutt, cura la scuola annuale di poesia (La parola, l’ispirazione, la voce) ideata da Valentina Lingria (presidente de La scuola di Editoria).