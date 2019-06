A Roselle arriva l’ArcheofilmFestival: ogni sera un film da Tutankhamon ai gladiatori

ROSELLE – Il binomio Cinema e Archeologia trova la sua casa ideale. Dal 5 al 7 luglio, nell’anfiteatro romano dell’area archeologica alle porte di Grosseto, arriva la prima edizione di Roselle ArcheofilmFestival – Premio “Olivo Fioravanti”, rassegna internazionale che propone il meglio della produzione cinematografica sul nostro passato. Ogni sera a partire dalle 21:15 (ingresso libero) il pubblico viaggerà indietro nel tempo godendo dei capolavori proposti, sotto lo stesso cielo che videro gli antichi abitanti prima etruschi e poi romani di Roselle.

Uno spettacolo nello spettacolo assicurato da un parterre di pellicole per tutti i gusti. Per gli amanti dell’Egitto, si potrà conoscere da vicino il vero volto di Tutankhamon (ignaro farone-bambino o spietato signore della guerra?). Per il mondo romano si entrerà in un altro anfiteatro, quello francese di Arles, dove combattevano i Gladiatori raccontati qui in una versione ben più attendibile delle fantastiche interpretazioni hollywoodiane. E poi l’origine dei Giochi olimpici a Olimpia, santuario religioso e sito sportivo per quasi mille anni; la realtà storica di Tirreno e Adriatico tra Focesi, Fenici ed Etruschi; la vicenda del misterioso vulcano responsabile di un catastrofico cambiamento climatico nel Medioevo. Sono questi i temi scelti per questa prima edizione.

Ogni sera in programma, tra una proiezione e l’altra, incontri/dibattiti (condotti da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva) con chi l’archeologia la vive e comunica tutti i giorni, come Maria Angela Turchetti, direttore della stessa Area Archeologica Nazionale di Roselle; Simona Rafanelli, direttore del Museo Civico Archeologico “I. Falchi” di Vetulonia; Carlo Citter, docente di Archeologia medievale all’Università di Siena.

La serata conclusiva vedrà l’assegnazione del Premio “Olivo Fioravanti – Roselle 2019” al film più votato dal pubblico e del Premio “Progetto Roselle” della giuria scientifica presieduta da Andrea Zifferero (Università di Siena). Interviene Stefano Casciu direttore del Polo Museale della Toscana.

La manifestazione è organizzata da Archeologia Viva/Firenze Archeofilm in collaborazione con Comune di Grosseto, Area Archeologica Nazionale di Roselle, Polo Museale della Toscana, Associazione M.arte.

Tutte le sere al termine delle proiezioni brindisi finale per tutti offerto da La Selva.

Info: 0564.102403 (Area Archeologica Nazionale di Roselle)

380.1062486 (Pro Loco Roselle)

www.firenzearcheofilm.it