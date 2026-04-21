ROCCATEDERIGHI – Il prossimo 30 aprile, il borgo di Roccatederighi si prepara ad accogliere la Giornata mondiale del jazz, un appuntamento che unisce musica, cultura e valori universali in una cornice suggestiva e autentica.

Istituita nel 2011 dall’Unesco su iniziativa del celebre musicista Herbie Hancock, l’International jazz day nasce con l’obiettivo di valorizzare il jazz non solo come genere musicale, ma come potente strumento di dialogo tra i popoli, capace di abbattere barriere culturali e promuovere inclusione e libertà.

Dopo il buon riscontro dello scorso anno per il 2026 l’associazione “Paesaggi culturali” ha deciso di strutturare l’iniziativa puntando su collaborazioni di alto livello e su un programma artistico più ampio e articolato.

È importante sottolineare la natura dell’evento: non una semplice festa o sagra, ma un vero e proprio momento musicale e culturale, ispirato allo spirito originario dell’International jazz day e al suo messaggio di unità e rispetto, senza alcuna discriminazione.

Fondamentale, in questo percorso di crescita, è stata la collaborazione con gli studenti e i musicisti di Siena jazz – Accademia nazionale jazz, una delle realtà più prestigiose nel panorama jazzistico italiano e internazionale. Grazie a questa sinergia, il pubblico potrà assistere a una serie di esibizioni di grande qualità.

Si alterneranno sul palco:

• il quintetto Sleeping Things con Irene Lovato (voce).Edoardo Cian e Maurizio De Gennaro (chitarre), Lorenzo Gagna (basso) e Stefano Riccio (batteria);

• il quartetto To Miles formato da Emanuele Marsico (tromba e voce), Sergio Aloisio Rizzo (chitarra), Francesco Tino (basso) e Simone Brilli (batteria);

• il trio Jazzmatazz con Brando Ortolani (batteria), Lio Vorperian e Fion Vorperian (chitarre elettriche e tastiere).

La manifestazione prenderà il via intorno alle ore 17:30 e si svolgerà in vicolo degli Orti, un angolo del paese già teatro di concerti e apprezzato per la sua naturale acustica. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di mangiare durante l’evento.

A chiudere la serata sarà una jam session aperta, momento di incontro e scambio musicale: i gruppi si alterneranno sul palco e interagiranno tra loro.

Parteciperanno anche musicisti locali, tra cui Emilio Cantini alla chitarra, Samuele Boscagli alla batteria, Craig Jaster al piano, Michele Maggi al clarinetto e sax, Franco Gianni alla tromba, Josh Jones al basso. I partecipanti esterni potranno unirsi liberamente, dando vita a un finale condiviso e spontaneo nel pieno spirito del jazz.