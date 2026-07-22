ROCCASTRADA – La Pro Loco di Roccastrada Aps, vi invita alla manifestazione “MerCantine in Poggio”: una festa che dà vita al bellissimo centro storico con le sue fresche cantine sotterranee scavate nella trachite, dove troverete artigiani, hobbisti, enogastronomia e mostre fotografiche.

Verranno organizzate passeggiate guidate gratuite, relative alla parte archeologica e storica del paese, inoltre, nelle piazzette, si potrà assistere a spettacoli teatrali e ascoltare la musica dal vivo!

Non mancherà di certo il buon cibo con lo street food alla roccastradina: panzanella, pasta e ceci, un delizioso “peposo”, grigliate di carne, trippa e dolci casalinghi.

Il primo giorno della manifestazione, venerdì 24 luglio, è anche Venerdì diVINO, con degustazioni di vini locali accompagnati dai viticoltori e sommelier.

“Mercantine”, è una festa paesana che si svolge ormai da molti anni nel centro storico di Roccastrada, il cui scopo principale è quello di valorizzare il paese, e promuovere i tanti prodotti enogastronomici locali, ospitando i produttori nelle vecchie cantine scavate nella roccia.

La ristorazione, a base di prodotti locali, propone piatti della tradizione roccastradina e vini del territorio.

Il venerdì viene organizzata la collaudata e partecipata serata di degustazione di vini locali: “VenerdiDiVino” dove partecipano le aziende vitivinicole del Comune di Roccastrada: ogni azienda dispone di un sommelier che propone mini-corsi di “avvicinamento” al vino.

Sulla sommità del paese, “il Poggio” troverete le terrazze panoramiche del Collese e uno splendido binocolo reinstallato da poco, che farà scoprire la bellezza della Maremma vista dall’alto.