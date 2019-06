A Rocca di Montemassi film sotto le stelle, cene gourmet e degustazioni di vini

MONTEMASSI – Rocca di Montemassi presenta la II edizione di “cineMAREMMA”: tre imperdibili appuntamenti dedicati al cinema e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, in programma nei mesi di giugno, luglio e agosto. Punto di riferimento per l’estate maremmana, “cineMAREMMA” è un format ideato da Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi (Al cinema con gusto), promosso e ospitato da Rocca di Montemassi. Per l’occasione i giardini della Tenuta si trasformeranno in un grande cinema all’aperto, dove le luci del tramonto, le fresche brezze provenienti dal mare, i suoni e i profumi della natura circostante contribuiranno a creare un’atmosfera unica, tipicamente maremmana. Tra il verde dei vigneti, sotto un magico cielo stellato, gli spettatori potranno degustare in completo relax i vini di Rocca di Montemassi, in abbinamento a speciali menu creati dai migliori chef del territorio.

Programmazione di “cineMAREMMA”

• Giovedì 27 giugno, alle 19.30 appuntamento con “Sideways”, il celebre film di Alexander Payne ambientato tra i vigneti della California e con un menu ideato dallo chef Emilio Signori di “Locanda La Luna” (Tirli, Castiglione della Pescaia).

• Martedì 23 luglio, alle 19.30 saranno protagonisti i piatti dello chef Giovanni Peggi del ristorante “Marula” (Follonica), che accompagneranno la visione del film “Lunchbox” di Ritesh Batra, una commedia culinaria tutta al femminile.

• Martedì 20 agosto, alle 19.30 sarà possibile degustare le creazioni dello chef Nicola Fantini del Ristorante “Il Fanta” (Gavorrano), durante la proiezione di “Chef, la ricetta perfetta” di Jon Favreau. Il film racconta la storia di uno chef, che lascia il lavoro in un prestigioso locale di Los Angeles, per aprire il proprio ristorante su quattro ruote a Miami.

Durante i tre appuntamenti sarà possibile degustare una selezione di vini di Rocca di Montemassi. In degustazione: Calasole 2018, Vermentino in purezza, Syrosa 2018, un vino rosato da uve Syrah con un tocco di Sangiovese e Le Focaie 2017, un blend di Sangiovese e altre varietà della tenuta – tre diverse espressioni del terroir maremmano che unisce i profumi intensi della natura e le dolci brezze marine.

Prenotazione obbligatoria. Il costo della serata è di € 30 a persona. In caso di maltempo la serata si svolgerà ugualmente negli spazi interni della Tenuta.

VINI IN DEGUSTAZIONE

Calasole 2018 Maremma Toscana DOC 100% Vermentino “Calasole” è il nome della brezza marina, che si alza al “calar del sole” sulla costa maremmana. Prodotto con 100% uve Vermentino, vitigno che identifica l’area, affina esclusivamente in acciaio, per preservarne ed enfatizzarne i freschi aromi varietali.

Syrosa 2018 Maremma Toscana DOC Syrah con un tocco di Sangiovese Il nome riassume il vitigno (Syrah) e la tipologia del vino (rosé). La vendemmia precoce e una soffice pressatura delle uve permettono l’estrazione di un colore tenue e di un tannino delicato.

Le Focaie 2017 Maremma Toscana DOC 90% Sangiovese e 10% di altre varietà della tenuta Il fuoco e il vigore della giovinezza in questo rosso toscano da uve Sangiovese, che nel nome parla delle “pietre focaie” diffuse nel territorio maremmano. Conquista per le sue note speziate e per un sorso morbido e di grande piacevolezza.