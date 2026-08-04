RISPESCIA – Si inaugura domani, mercoledì 5 agosto, Festambiente e prende ufficialmente il via anche la programmazione di Clorofilla, il festival promosso da Legambiente che intreccia cinema, teatro e cultura dell’ambiente.

La Compagnia dei Cosi tiene a battesimo i tramonti nell’uliveto alle 19.15 con “Inf’Art” che vedrà nel palcoscenico naturale tra gli ulivi Gaia Rum e Luca Di Stasio. Nello spettacolo, tratto da Pier Vittorio Tondelli, quattro ragazze “assatanate” vivono i loro primi vent’anni ai margini di una città di provincia: Reggio Emilia epicentro di creazione di circoli artistici, movimenti studenteschi, di collettivi autonomi, del fermento progressista e delle istanze giovanili che ci condurranno dritti dentro gli anni ’80. Parte di una città che i “maligni” benpensanti vogliono fare a meno di vedere. In questo racconto le protagoniste, soprannominate spregiativamente Splash – una delle quali è la voce narrante del racconto – provano ad affermare la loro libertà sessuale e la loro identità. La loro ricerca e ribellione soccomberà al pensiero comune borghese con l’arrivo dell’età adulta.

Il cinema inizia alle 21 con il corto “Arborea” di Letizia Zatti che ha vinto il premio Clorofilla al Saturnia Film Festival. Sarà questa l’occasione per parlare con la presidente del festival Antonella Santarelli.

A seguire l’anteprima nazionale di “A road to a Palestinian village” di Elia Andreotti che vedrà gli interventi di Mattia Lolli, responsabile volontariato Legambiente, Maria Luisa Gili, Coordinamento Pace Grosseto, e in collegamento attivisti dell’associazione IPYL International Palestinian Youth League. Il documentario è stato realizzato nell’ambito del progetto ReAct Now che coinvolge volontari provenienti da Italia, Francia, Germania e dalla stessa Palestina. Il regista ha documentato le loro riflessioni su giustizia climatica e diritti umani, gli incontri con comunità locali e associazioni. Il risultato è un racconto che intreccia testimonianze dirette e immagini dal campo: l’impatto dell’occupazione sull’accesso alla terra, all’acqua e alle risorse naturali, e la realtà quotidiana dei giovani nei territori occupati.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Il Giardino degli Arcieri, Scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Ingresso gratuito

Programma completo su www.clorofillafilmfestival.it – www.festambiente.it