A Quanto Basta si presenta “Voci di matti. Storia di un inganno”, il nuovo libro di Fernando Quatraro

GROSSETO – È in libreria “Voci di matti – Storia di un inganno”, il nuovo romanzo di Fernando Quatraro pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 92, euro 13), che verrà presentato giovedì 8 ottobre alle ore 17.30 alla Libreria Quanto Basta in piazza Della Palma. Con l’autore interverrà Massimo Cipriani.

Nato nel 1953, già autore di “Gabbianara blues” con Ets, Fernando Quatraro – fondatore nel 1995 della casa editrice effequ e nel 2017 della Libreria Periferica ad Albinia – torna alla scrittura con un romanzo dalle sfumature noir che indaga nel suo mondo, quello dell’editoria.

«Il romanzo si svolge nel 2009 perché quell’anno ha rappresentato un certo discrimine, un confine per la comunicazione – afferma Quatraro -; da quell’anno si è cominciato a pensare che la comunicazione online avrebbe un giorno forse addirittura soppiantato quella di carta, così come ci fu chi disse che anche il libro di carta sarebbe un giorno scomparso. La vicenda di “Voci di matti” si snoda appunto in questo clima e vive e passa tra pulsioni editoriali e dell’informazione quotidiana».

“Voci di matti. Storia di un inganno” vede protagonista Elsa, ricercatrice precaria che dava già per certa la pubblicazione di quello che considera il libro della sua vita, ma l’idea di “Voci di matti”, un’opera sulla follia, di denuncia, scomoda, le viene sottratta.

Leo, l’editore che aveva iniziato con lei anche una relazione, è stato costretto dalla madre, vero capo della Turinger Edizioni, ad affidare il progetto a un’altra autrice; fino a quando un giorno l’uomo scomparirà e una stagista del quotidiano cittadino inizierà a indagare sul caso della sua sparizione.