A QB si parla del Muro di Berlino con Alessandro Borscia e Flavio Fusi

GROSSETO – Si parla del muro di Berlino, a trent’anni dalla caduta, domani, lunedì 23 dicembre alle 18.30 a QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto. Partendo dall’articolo scritto in occasione dell’anniversario, lo scorso 9 novembre, sulla rivista Yanez, Alessandro Borscia e Flavio Fusi racconteranno la storia della notte in cui cadde il muro, la cronaca delle ore concitate che hanno preceduto la caduta, gli uomini e gli eventi che hanno portato all’evento simbolo della fine della Guerra Fredda.

Yanez è una rivista in lingua italiana con base a Berlino, fondata nel 2016 da Mattia Grigolo e Mauro Mondello e l’articolo da cui si prenderà spunto è stato scritto da Alessandro Borscia, grossetano che vive a Berlino da diversi anni.

Laureato in Letteratura tedesca contemporanea all’Università di Firenze e successivamente in Filosofia all’Università di Pisa, Borscia ha insegnato per tredici anni nelle scuole superiori italiane e attualmente, oltre a far parte della redazione di Yanez, insegna in Germania.

Nella conversazione sarà accompagnato dal giornalista Flavio Fusi, per trent’anni inviato della RAI in tutte le più importanti crisi internazionali. Fusi è stato corrispondente da New York e Buenos Aires, oltre che conduttore e commentatore del Tg3.