A Qb l’incontro “Parliamo di cittadinanza”. E sarà proiettato anche “Io sono Rosa Parks”

GROSSETO – Tornano gli appuntamenti del Festival Resistente. Sabato 28 dicembre alle 18.30, alla libreria Qb Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto l’incontro “Parliamo di cittadinanza” con la partecipazione di Arber Agalliu del movimento “Italiani senza cittadinanza”. L’iniziativa è promossa dal Festival Resistente in collaborazione con Qb Viaggi di carta e con il patrocinio del Cesvot.

Nell’occasione sarà proiettato il corto “Io sono Rosa Parks” di Alessandro Garilli, vincitore del premio Migrarti. Il corto è ambientato al museo MAXXI di Roma, perché è strutturato come se fosse una grande installazione fotografica, impreziosita da scatti d’importanti fotoreporter americani.

Tutto il racconto del cortometraggio si svolge lungo il percorso di questa particolare mostra ed è narrato da dodici protagonisti che hanno origini familiari diverse (ghanese, ecuadoriana, nigeriana, albanese e altre nazionalità), arrivano da differenti città italiane, ma appartengono tutti ad un unico movimento che si chiama Italiani senza cittadinanza.

“Io sono Rosa Parks”, racconta il legame tra il profondo sud degli Stati uniti (degli anni Cinquanta e Sessanta) e l’odierno Medio Oriente, compie una riflessione sulla segregazione e mostra come essa sia stata in grado di attraversare il tempo e lo spazio e come ancor oggi riesca a dividere non solo i bianchi dai neri, ma soprattutto i diritti. Così il cortometraggio ci invita ad una riflessione per capire se esiste questa odiosa “linea di separazione” anche vicino a noi e chi possa essere oggi in Italia Rosa Parks, simbolo del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti degli anni ’50.