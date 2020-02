A Qb la presentazione del libro “Il professor Ugo Popolizio”

GROSSETO – La scuola è protagonista del libro “Il professor Ugo Popolizio” di Raffaele Ascheri, fresco di stampa con Effigi, che sarà presentato domani, venerdì 28 febbraio alla libreria QB Viaggi di carta di piazza Pacciardi 1 (ingresso da via Colombo) a Grosseto. Insieme all’autore interverranno Mario Papalini, editore, e Giancarlo Pacifici, insegnante.

Le tragicomiche vicende di un docente come tanti, in una scuola media come tante, alle prese con le ordinarie frustrazioni della ordinarietà scolastica. Ad un certo punto, il professor Ugo Popolizio cerca di redimersi, in un sussulto di dignità, dalla sua quotidianità professionale (e familiare), dominata dallo squallore: ci riuscirà?

«Un romanzo che – attraverso il registro ironico, con qualche punta di cinico sarcasmo – fa emergere lo stato della scuola di oggi: un’istituzione in mano a genitori spesso arroganti, che si trovano al cospetto di una pletora di docenti-dirigenti che non sanno quasi mai opporsi alla loro protervia».