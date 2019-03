A QB dai laboratori con l’argilla a Narratè

GROSSETO – Doppio appuntamento a QB Viaggi di carta per domenica 31 maggio. Alle 16 il consueto appuntamento di Mivà con i laboratori di argilla per bambini (info: 3337960980).

Alle18.30 Adriano Giannini e Patrizia Cantù racconteranno l’esperienza di Narratè, la lettura che dura il tempo d’infusione, la storia di una piccola casa editrice liquida, veramente liquida, la Narrafood che ha le sue origini in Maremma.

Con l’occasione sarà possibile partecipare alla Degustalettura di Narratè Maremma con l’attrice Elena Guerrini.

Il blend che accompagna il testo “L’essenza della Maremma in un tè”, scritto dall’attrice maremmana, è stato formulato per raccontare al palato la trasformazione di un territorio: da insalubre a rigenerante. La base è di tè verde, verde come la Maremma. A questo tè, il più ricco di proprietà salutari, sono stati aggiunti aromi balsamici quali il ginepro e l’eucalipto. Poi petali di girasole, rosmarino e salvia che, anche visivamente, rievocano tradizioni e odori di questa magica terra.

Narratè è un originale formato editoriale, un vero e proprio tè narrante che attraverso un libretto collegato alla tea bag, offre una lettura di qualità che dura i 5 minuti necessari all’infusione.

La nuova cerimonia del tè made in Italy che ne ibrida la degustazione con la cultura, la bellezza e il buon gusto propri del lifestyle italiano. L’intento? Rendere indimenticabile il tempo di attesa dell’infusione a milioni di consumatori di tè. Ogni breve racconto ha l’ambizione di cogliere l’essenza di un territorio, un personaggio o un tema.