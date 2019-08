A Punta Ala Music Fest arrivano i Musica da Ripostiglio

PUNTA ALA – Punta Ala Music Fest prosegue mercoledì 14 agosto, alle 22.30, nella zona Prato Sud, con il concerto dei Musica da ripostiglio, letteralmente esplosi dopo la straordinaria partecipazione al programma televisivo Tu Si Que Vales condotto da Maria De Filippi.

La band è composta da Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarre), Raffaele Toninelli (contrabbasso), e Emanuele Pellegrini (batteria & percussioni).

I Musica da Ripostiglio girano tra i teatri più prestigiosi proponendo un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali. In Italia suonano in Festival importanti come Festival di Chitarra di Ferentino, Acoustic Franciacorta, Festambiente, Sudtirol Jazz festival, Grey Cat Jazz Festival, Via Cava Festival, Sarteano Jazz Festival, Festambiente, Umbria FolkFestival. All’estero si esibisconon Polonia, Germania, Inghilterra, Francia, Mali, Brasile e Svizzera. Nel 2009 suonano all’Istituto Di Cultura Italiana di Londra. Nel gennaio 2010 sono in tourneè in Brasile per l’Associazione Cuore Del Mondo. Nel 2012 suonano in occasione dei Giochi Olimpici di Londra a CasaItalia e ancora all’Istituto Italiano di Cultura Italiana di Londra.

In teatro collaborano con l’attrice Mariangela D’Abbraccio, sono coinvolti nello spettacolo La leggenda del Favoloso Django Reinhardt, che racconta la vita del famoso chitarrista manouche insieme agli attori Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa, Anna Ferzetti, Margherita Vicario, Eleonora Russo e Marit Nissen.

Dal 2013 sono la band ufficiale dello spettacolo teatrale Servo per due, regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli, con Ugo Dighero, Fabrizia Sacchi, Stefano Pesce, Thomas Trabacchi, Roberto Zibetti. Nel 2015 sono presenti nella commedia Signori in Carrozza, di Andrej Longo, per la regia di Paolo Sassanelli, con Giovanni Esposito, Ernesto Lama, Gaia Bassi.

Tra giugno e luglio 2016 partecipano alla rassegna teatrale del Napoli Teatro Festival con il ciclo di letture Una Favola di Campania, idea di Marco Balsamo e regia di Fabrizio Arcuri, che li vede affiancare alcuni dei più grandi attori del teatro e del cinema italiano come Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme, Umberto Orsini, Giuseppe Battiston, Leo Gullotta, Isa Danieli.

Nel 2017 da un’idea di Marco Balsamo nasce A Ruota Libera, spettacolo teatrale che vede Giovanni Veronesi alla regia; inizia così un’importante collaborazione con attori di grande spessore come Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini.

Il 2018 li vede protagonisti ancora una volta insieme a Mariangela D’Abbraccio in Napule è … n’ata storia, uno spettacolo musicale dedicato a Pino Daniele ed Eduardo De Filippo.

Nel 2019 è Trattoria Menotti, un ritorno alle trattorie milanesi degli anni ’60 che ha come protagonisti ideali autori del calibro di Jannacci, Gaber, Bianciardi. Produzione Teatro TiEffe Menotti Milano, regia di Emilio Russo.

Nel 2019 esce anche Zan Zarà, disco di brani inediti registrato in studio con la collaborazione del produttore artistico Alex Marton per l’etichetta Irma Records. Ospiti del disco gli attori Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, il sassofonista Stefano Cocco Cantini, il pianista Raffaele Pallozzi.

Ingresso libero.