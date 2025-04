PORTO SANTO STEFANO – Dopo una pausa forzata, il cuore pulsante del teatro amatoriale torna a battere a Porto Santo Stefano con la ripartenza del gruppo teatrale “L’allegra compagnia”, fondato nel lontano 2006 da Pia M. Alocci, attuale regista e presidente.

L’avventura teatrale ebbe inizio quando Pia M. Alocci propose ai genitori dei suoi alunni di cimentarsi come attori per i loro piccoli, portando in scena la fiaba di “Biancaneve”. Il successo fu tale da spingere i genitori a continuare questa entusiasmante esperienza, chiedendo a Pia M. Alocci di scrivere nuove commedie per loro. Da quel momento, “L’allegra compagnia” ha allietato il pubblico con rappresentazioni di fiabe, classici della letteratura e persino adattamenti di film famosi.

Ora, dopo un’interruzione dovuta alla pandemia e a vari impedimenti, il gruppo è pronto a riprendere il cammino teatrale con lo spirito delle origini, presentando una nuova e divertente interpretazione di una fiaba amata da tutti: “La bella addormentata al castello”.

Fedele alla sua cifra stilistica, la sceneggiatura curata da Pia M. Alocci non sarà una semplice riproposizione dell’originale, ma verrà arricchita da nuovi personaggi e situazioni inedite, promettendo uno spettacolo ancora più spassoso, ma le sorprese non finiscono qui. “La bella addormentata al castello” sarà un musical a tutti gli effetti, con musiche famose i cui testi sono stati sapientemente adattati alla trama della fiaba, il tutto impreziosito da piacevoli coreografie.

Il motto che guida “L’allegra compagnia” è un invito alla gioia: “sorridete e la vita vi sorriderà” ed è proprio con questo spirito che il gruppo affronta le prove e le rappresentazioni: divertirsi per far divertire il pubblico.

L’appuntamento è doppio:

sabato 5 aprile alle 21

domenica 6 aprile alle 17

a Porto Santo Stefano presso l’Ex Omni.

L’ingresso è gratuito.