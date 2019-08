A Porto Santo Stefano per salutare l’estate: aperitivo in musica e spettacolo di luci e giochi d’acqua

PORTO SANTO STEFANO – Giovedì 29 agosto la Pro loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano chiude la stagione degli eventi estivi con una spettacolare esplosione di luci e giochi d’acqua, le “Fontane danzanti” accompagnate da una serata evento in Fortezza Spagnola.

Il programma di “Giro di live”, questo il titolo della manifestazione, inizierà alle 21 alla Fortezza Spagnola con un apericena in compagnia dei The Longboarders in live. Dalle 23 si potranno ammirare le “Fontane danzanti”.

Lo spettacolo dei giochi d’acqua e luci sarà allestito in piazza dei Rioni sulla banchina antistante lo Stadio di turchese.

Per l’ingresso alla serata in Fortezza (costo 15 euro), considerati i posti limitati, occorre prenotare presso l’Infopoint di Porto Santo Stefano.