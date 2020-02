A Porto Santo Stefano la presentazione del libro “Una vita allo specchio”

PORTO SANTO STEFANO – Sabato 29 febbraio alle 18 al Centro Studi Don Pietro Fanciulli, tornerà protagonista Gino Pucci, orbetellano doc, con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo “Una vita allo specchio”.

Lo scrittore lagunare che ha al suo attivo già sette pubblicazioni ha scelto personalmente la data di fine febbraio perché per la specialissima occasione arriverà dall’America sua figlia. Nel testo che consta di centocinquanta pagine ed è edito da Effegi , prevale un intimistico racconto frutto di emozioni e storia reale della sua intensa vita spesa fra la laguna orbetellana, l’Italia tutta e l’Africa.

Titolo del racconto principale resta “L’uomo di vetro 2” che lo stesso autore definisce un flash back della memoria di un orbetellano errante nello specchio perché «Scrivere su un foglio bianco è come riflettere su di esso il proprio stato d’animo, come in uno specchio. Incamerare nell’iter del tempo, calpestando impervie strade, lasciando come lumache una scia, scorie invisibili agli occhi altrui ma radicate nella propria mente».

Il nuovo libro contiene ancora un racconto inedito dal titolo “Romanza” e il delicato affresco letterario di un racconto già noto dal titolo “Fortuna e Ornella”. A separare i tre racconti, un pugno di poesie che paiono puntellare la sua vita partendo dalle prime intense emozioni sensoriali fino a giungere ai suggestivi scorci paesaggistici che guidano sempre la vista nei meandri della memoria della bella terra in cui vive la sua terza età dopo esservi nato.

Resta l’Argentario la splendida cornice a cui spesso attinge Gino Pucci, un territorio fatto di terra e acqua dove, la storia degli uomini, si fonde armoniosamente e mette a disposizione di sensibili artisti tantissimi spunti per concretizzare la sua arte. La copertina del libro è frutto della multiforme vena artistica dell’autore.

Alla presentazione del 29 febbraio parteciperanno l’editore Mario Papalini, Serenella Bischi, Francesca Celestra e la giornalista Antonella Monti.