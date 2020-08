A Pitigliano “Macerie” per sorridere e riflettere: quattro serate di comicità politicamente scorretta

PITIGLIANO – La diciannovesima edizione del Festival della letteratura Resistente “Granai della cultura” presenta la rassegna “Macerie”: il 19, 20, 21 e 23 agosto, alle ore 21, a Pitigliano, quattro serate di Stand Up Comedy, per sorridere e riflettere con la comicità politicamente scorretta di Fulvio Venanzini il 19 agosto; Andrea Paone il 20 agosto; Laura Formenti il 21 agosto e Eleazaro Rossi il 23 agosto. La rassegna si terrà presso “Le Macerie” di Pitigliano angolo fra via Zuccarelli e piazza della Repubblica. Ingresso libero.

La rassegna Macerie è organizzata nell’ambito del Festival della Letteratura Resistente da Puca Jeronimo Rojas Beccaglia e Fulvio Venanzini, con la collaborazione del Comune di Pitigliano e della Pro loco l’Orso.

La stand up comedy è una comicità nuova, che l’Italia ha ripreso dai paesi anglosassoni, incentrata sui monologhi e sul pensiero dell’artista che si esibisce in piedi (come suggerisce il termine stand up) con un microfono, senza nessun altro elemento sul palco, che possa distrarre l’attenzione del pubblico. La commedia “stand -up” è tutta incentrata sulle capacità del comico, che affronta svariati temi, dal sociale alla politica, accompagnando lo spettatore a riflettere divertendosi.

Ma ecco i comici ospiti di Macerie:

Fulvio Venanzini, protagonista della serata a Pitigliano del 19 agosto, è nato a Montefiascone (VT), classe 1981, da circa un decennio si interessa attivamente di comicità e satira, scrivendo e realizzando sketch e corti soprattutto per il web. Nel 2017 abbandonando ogni indugio, decide di salire sul palco con un monologo e debutta come stand-up comedian, trovando così la sua vera voce e la sua dimensione ideale, quella live. Nel 2018 diventa uno degli opening act fissi del tour italiano di Giorgio Montanini, e alla fine dello stesso anno debutta col suo primo spettacolo: Bilancio Passivo.

Andrea Paone, protagonista della serata a Pitigliano del 20 agosto, è toscano di nascita e romano d’adozione, classe 1993, si avvicina alla stand up comedy nel 2017, aprendo gli spettacoli di Giorgio Montanini e proponendo poi uno spettacolo suo dal titolo “Tutto molto sbagliato”.

Laura Formenti, protagonista della serata a Pitigliano del 21 agosto, attrice comica, con una lunga carriera di spettacoli teatrali e in tv è una delle poche stand up comedy italiane. Conosciuta al pubblico televisivo soprattutto per la sua partecipazione a programmi come Colorado e Zelig, si divide tra spettacoli dal vivo e la Tv, senza tralasciare la comicità sui social. Gli argomenti del suo spettacolo Per Puro Caos toccano le differenze di genere, il sesso visto dalle donne, la famiglia. Laura ha affrontato anche il delicatissimo tema dell’interruzione di gravidanza.

Eleazaro Rossi, protagonista della serata a Pitigliano del 23 agosto, romagnolo, viene contagiato dalla stand up americana nel 2010, scrive molti mologhi e nel 2019 entra a far parte del cast di Stand Up Comedy nel programma Comedy Central su sky canale 128.

Info sulla rassegna macerie: 3281949220