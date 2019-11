A Pereta castagne in festa e concorso per il miglior olio

PERETA – Saranno le castagne e l’olio i grandi protagonisti del prossimo sabato a Pereta. Il borgo medievale del comune di Magliano ospita infatti la decima edizione della “Festa delle castagne” con degustazione di olio nuovo. Un evento organizzato dall’associazione Pro Loco “I Quattro Scudi”, con la collaborazione dell’Avis, e che va a celebrare i prodotti di stagione che caratterizzano l’arrivo dell’autunno.

La vera novità di quest’anno sarà la prima edizione del concorso “La porta dell’olio” che premierà quello migliore prodotto a Pereta. Dalle 12 sarà possibile mangiare castagne, salsicce, zuppa, il tutto accompagnato da vino di qualità. “Unire la bellezza del borgo con un prodotto di qualità ed a km zero come l’olio e alle castagne che sono il simbolo dell’autunno- sostiene il sindaco di Magliano Diego Cinelli – rappresenta un momento di valorizzazione dell’intero territorio comunale”.

Pereta è una realtà che dimostra ancora una volta vivacità culturale. “Eventi come questo – sostiene la vicensindaco Mirella Pastorelli – dimostrano come i nostri borghi possano rappresentare una risorsa. Pereta lo è non solo per la sua bellezza, con la torre medievale più alta di tutta la Maremma, ma anche per una serie di iniziative che, dopo aver caratterizzato l’estate all’insegna della cultura, proseguono in inverno con la tradizione e le produzioni locali. L’olio è uno di questi e plaudiamo alla scelta della Pro Loco di premiare il migliore prodotto a Pereta, in quella che, più che una competizione, diventa una celebrazione della qualità che sa esprimere il nostro territorio”.