PERETA – Magliano in Toscana celebra l’“olionovo” e lo fa nel borgo di Pereta, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. Un’iniziativa organizzata dalla Pro loco di Pereta, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che intende proporre, per le vie del borgo medievale, degustazioni di olio novello con i produttori locali, accompagnate dal sapore delle caldarroste, altro alimento tipico della stagione autunnale.

(Foto Michele Guerrini)

Accanto al gusto, però, non mancheranno dei momenti dedicati alla bellezza del territorio, per sottolineare che bontà, ambiente, cultura e storia spesso vanno di pari passo.

“‘Olionovo’ rappresenta, ogni anno, un’importante occasione di incontro tra aziende, cittadini e visitatori – spiega la vicesindaca e assessora al Turismo Tamara Fattorini – attraverso un ricco programma di iniziative mirate a valorizzare uno dei nostri prodotti tipici più pregiati: l’olio extravergine di oliva. Inoltre, la manifestazione intende promuovere anche la conoscenza del territorio e delle sue bellezze e momenti di socializzazione come la merenda nell’oliveta, il trekking urbano, le tradizionali caldarroste e la musica dal vivo in piazza”.

Due giorni, quindi, di valorizzazione a tutto tondo del territorio, delle sue caratteristiche fisiche, storiche e culturali e delle sue eccellenze enogastronomiche, che vede il suo momento culmine anche nel concorso dedicato agli oli novelli, dove una giuria formata da esperti premierà i tre migliori extravergine di oliva.

Il programma della due giorni. Sabato 31 ottobre, alle 12 è prevista l’apertura degli stand enogastronomici. Dalle 15 alle 17.30 trekking intorno a Pereta con merenda nell’oliveta (per iscrizioni [email protected]) e, alle 18, musica dal vivo con i Marruca Blues.

Domenica 1° novembre, dalle 10.30 alle 12 guida all’assaggio dell’olio extravergine di oliva. Gli interessati possono scrivere a [email protected] indicando il numero dei partecipanti; i posti, infatti, sono limitati e l’organizzatore confermerà, rispondendo via email, la partecipazione. Alle 12 apertura degli stand enogastronomici; alle 16.30 premiazione dei migliori oli novelli e alle 17 musica dal vivo con Alessio.

Per informazioni: [email protected]