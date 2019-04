A Pasqua si dorme al museo di storia naturale: tanti laboratori e iniziative dedicati ai più piccoli

GROSSETO – Il museo di storia naturale della Maremma organizza tanti eventi per i più piccoli in occasione delle vacanze pasquali. Una serie di attività istruttive e divertenti per chi rimane in città, utili a scoprire la natura del territorio insieme con i propri coetanei, che la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura mette a disposizione di tutti su prenotazione e a pagamento: per informazioni, costi e prenotazioni (già aperte) è possibile telefonare al museo chiamando il numero numero 0564 488571 (dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13,00) oppure inviare una mail all’indirizzo info@museonaturalemaremma.it.

I soci di Fondazione Grosseto Cultura hanno diritto a una riduzione sul costo degli eventi. In occasione degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni dalla sottoscrizione. La rassegna “Pasqua… al Museo!” comincia venerdì 19 aprile alle 20.30 con “Sogni d’oro al museo”: è uno degli eventi più attesi dell’anno e questa volta i ragazzi (l’appuntamento è consigliato da 7 a 12 anni d’età) si cimenteranno con un’attività dedicata agli aspiranti ornitologi, per scoprire i principi fisici del volo e imparare a riconoscere dal canto alcune specie di uccelli presenti in Maremma. Poi tutti a letto in sacco a pelo. E la mattina successiva, colazione con prodotti offerti del museo.

Martedì 23 aprile alle 16 sarà la volta di “Uova e nidi di primavera”, laboratorio dedicato ai bambini da 5 a 10 anni: un’ attività tra scienza e creatività per riconoscere uova e nidi di specie che vivono nei diversi ambienti naturali. E a seguire, un laboratorio di uova tutte colorate. Mercoledì 24 aprile alle 16 invece il programma prevede “La città vista con gli occhi del geologo”, appuntamento dedicato ai ragazzi da 7 a 12 anni che hanno sempre desiderato partecipare a un laboratorio archeo-geologico: potranno scoprire con quali materiali litici sono stati costruiti i monumenti più significativi della città, da dove provengono e a quali formazione rocciose appartengono. È compresa un’uscita per le vie del centro di Grosseto.