A Paganico visita guidata ad una delle più interessanti “Terre murate” di Toscana

CIVITELLA PAGANICO – Un’occasione per scoprire Paganico con le guide professioniste di ConfGuide Confcommercio Grosseto: il borgo medievale situato lungo la pianura dell’Ombrone e su un importante nodo stradale che collegava Siena a Roselle e a Grosseto, è uno dei casi più interessanti di “terre murate” in Toscana e raro esempio di castello istituito ex novo dalla Repubblica di Siena in Maremma.

L’edificazione del “borgo franco” risale alla fine XIII secolo quando Siena, che in quegli anni stava cercando di garantirsi uno sbocco al mare, lo cinse di possenti mura a pianta rettangolare, lo dotò di quattro porte, di un impianto urbanistico ortogonale e lo esentò da oneri e imposizioni fiscali, facendone il più importante avamposto fortificato lungo i confini meridionali della Repubblica.

Visitando le mura, le porte, il Palazzo Pretorio, l’edificio dell’ex Ospedale e il Cassero scopriremo insieme la storia dell’antico castello, mentre la visita della chiesa di San Michele Arcangelo permetterà di conoscere gli affreschi poetici di Biagio di Goro Ghezzi, che costituiscono il più importante ciclo di affreschi della Maremma sia per qualità artistica che per innovazione iconografica.

Costo 7 euro a persona; appuntamento alle ore 15 davanti alla Chiesa di S.Michele Arcangelo, piazza della Vittoria, 14 Paganico. Guida: Anna Bardelli; prenotazione obbligatoria al 3496116276.