ORBETELLO – Eccellenze vitivinicole del territorio si danno appuntamento in Laguna con “Degustatus”, l’evento primaverile, organizzato da Pro Loco Lagunare e Comune di Orbetello, che dal 30 maggio al primo giugno si terrà nel centro storico di Orbetello per celebrare e promuovere i migliori vini di Maremma.

Dal 30 al 31 maggio il centro storico di Orbetello ospita gli stand delle migliori cantine di Maremma che saranno posizionate davanti a un esercizio commerciale no food e il primo giugno si terrà, nella sala espositiva dell’ex frontone di Talamone, una Masterclass che prevede una degustazione privata con l’etichetta scelta da ciascuno dei produttori che partecipano alla manifestazione.

«Quest’anno per la prima volta Gustatus si proporrà al pubblico con la sua versione primaverile, ovvero lo Spin-Off dell’evento principale – spiega Emiliano Leuti, che ha curato l’organizzazione dell’evento per la Pro Loco Lagunare – Una sinergia tra le attività commerciali del centro storico e i produttori di vino che trasformerà il paese in un evento diffuso di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze».

«Per partecipare – prosegue Leuti – i visitatori utilizzeranno la consueta formula di “Acquisto del Calice” con il quale potranno degustare i prodotti in esposizione. Ogni produttore sarà fisicamente associato a un’attività commerciale no food e una mappa delle cantine sarà consegnata insieme al calice. La vendita delle bottiglie sarà fisicamente e fiscalmente effettuata presso il bar o il ristorante più vicino allo stand del produttore».

«Un evento – aggiunge Lorenzo Scateni, presidente della Pro Loco Lagunare – che apre la stagione turistica con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un assaggio dei nostri migliori vini e dare un’anticipazione di quello che sarà l’appuntamento con Gustatus, di cui curiamo l’allestimento a partire dallo scorso anno e di cui, nel corso di Degustatus di primavera, annunceremo le date e lanceremo il materiale promozionale. Dopo l’appuntamento con la tradizione delle “Feste di Maggio”, in questa occasione celebriamo le nostre eccellenze vitivinicole con l’obiettivo di far conoscere la Maremma a 360 gradi».

«Con il ritorno del vino a Gustatus – sottolinea Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello – e il successo della formula di “Degustatus”, abbiamo ritenuto importante valorizzare quel segmento produttivo del territorio anche in un altro momento dell’anno. Una vera e propria anticipazione di Gustatus 2026 che, nella scorsa edizione, ha raggiunto un ottimo livello di solidità ed era arrivato il momento di estendere l’esperienza nel periodo che precede la stagione balneare e che prevede un percorso completo e ragionato attraverso le nostre migliori produzioni enologiche grazie alla “Degusta Card” che si trova all’interno del calice. La formula di questa prima edizione è sperimentale, per il momento non abbiamo inserito la gastronomia, ma abbiamo puntato sulle eccellenze del vino che sono state abbinate, ognuna, a un esercizio commerciale extra alimentare in modo da promuovere, attraverso la fondamentale collaborazione del Centro Commerciale Naturale del centro storico, anche le nostre attività».

«Come di consueto – dice in conclusione il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – ringrazio la Pro Loco Lagunare e tutto lo staff per l’importante lavoro di coordinamento dell’iniziativa e il Ccn del centro storico per la collaborazione. Ringrazio inoltre l’assessore Ottali per l’iniziativa e gli uffici che la rendono possibile. Se le “Feste di Maggio” sono state un grande e consolidato evento popolare che ha riunito diverse attività all’insegna delle nostre più antiche tradizioni, l’edizione di primavera di “Degustatus” è una nuova avventura tutta da vivere e che mira a raccontare il nostro territorio attraverso il sapore e i colori in un periodo diverso rispetto al consueto appuntamento con Gustatus. Ringrazio particolarmente Emiliano Leuti che, con le sue elevate competenze, ha selezionato i produttori, consentendoci di offrire a cittadini e turisti uno spaccato delle migliori produzioni della Maremma».

Gli stand di Degustatus saranno aperti dalle 16 alle 21 in corso Italia e il calice sarà acquistabile in piazza Cortesini, in piazza del Plebiscito e in piazza del Popolo al costo di 10 euro. Ogni calice contiene la “Degusta card”, la tessera che offre la possibilità di visitare per la degustazione ogni stand presente alla manifestazione. Per partecipare alla masterclass del primo giugno è necessaria la prenotazione, l’appuntamento sarà condotto da Emiliano Leuti e l’esperta di vini Caterina Tulino e avrà un costo di 30 euro.