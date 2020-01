ORBETELLO – Come ogni anno, in occasione della Giornata per la Pace, la diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello organizza la marcia della pace e la veglia in Duomo a Orbetello.

Sabato 25 gennaio alle 21 partirà la fiaccolata che da Porta Medina arriverà al Duomo. Alle 21.30, in cattedrale si terrà la veglia di preghiera presieduta dal vescovo diocesano Giovanni Roncari, che consegnerà il messaggio di pace di papa Francesco.

Infine, la testimonianza di don Antoine Mekhallale, sacerdote di Aleppo.