A Orbetello arriva Enrico Nigiotti: il cantautore livornese sul palco del festival “le Crociere”

ORBETELLO – Il 10 agosto salirà sul palco affacciato sulla laguna del Festival le Crociere il cantautore livornese Enrico Nigiotti, dal talent Amici di Maria de Filippi a X Factor, ma mai corrotto dalle logiche dei talent. Ha concorso al 69esimo Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”, scritto dallo stesso Enrico Nigiotti, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e arrangiato da Fabrizio Ferraguzzo e Enrico Brun.

Classe ’87, Enrico è stato subito notato da alcuni grandi della musica italiana: il suo primo album, intitolato semplicemente Enrico Nigiotti, contiene brani di Tricarico e Gianluca Grignani. Nel 2015 il cantautore livornese apre le date italiane del “Big Love Tour” dei Simply Red, mentre nel 2018 apre il concerto al Circo Massimo di Roma di Laura Pausini, per cui ha firmato il brano “Le due finestre”, contenuto nel nuovo disco “Fatti sentire”. Nello stesso periodo scrive per Eros Ramazzotti il brano “Ho bisogno di te”, incluso nell’album “Vita ce n’è”. Il 14 settembre pubblica il suo nuovo album “Cenerentola”, anticipato dal brano “Complici” in duetto con Gianna Nannini, con la quale già nel 2015 aveva collaborato aprendo il suo tour “Hitalia.Rocks”. “Complici” è diventata subito una hit radiofonica, tra i dieci brani più trasmessi dalle radio.

Dotato di una voce delicata e sincera, utilizza la sua chitarra blues ed il suo pianoforte per emozionare e scrivere dolci ballate.

Al suo terzo album “Cenerentola e altre storie…” presenta i suoi brani in tour, sul palco con lui Andrea Torresani (direzione musicale, basso/contrabasso), Andrea Polidori (batteria), Mattia Tedesco (chitarre elettriche e acustiche) e Fabiano Pagnozzi (Tastiere e piano).

INFO E PREVENDITE: Ufficio Turistico di Orbetello tel. 0564 / 860447 – h. 10-12 e 16-18

PREVENDITE ON LINE: www.ticketone.it