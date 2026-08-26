CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il libro «A ognuna il suo mondo», edito da Effigi, questa volta farà tappa a Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Venerdì, 28 agosto, alle 21.30, sarà presentato dall’autrice, Deborah Santini, al Giardino di San Giovanni (Orto dei Frati). Dialogheranno con l’autrice Giacomo D’Onofrio, giornalista, e Marcello Campomori, docente.

La raccolta di racconti arriva nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia, dopo essere stata presentata a giugno, alla Pro Loco di Grosseto e, a luglio, al Bagno Moderno di Marina di Grosseto.

Il «piccolo libro», come lo definisce l’autrice, raccoglie cinque racconti legati l’uno con l’altro da un filo spesso. Cinque donne, o meglio, una bambina e quattro donne, unite dal desiderio di amare, di essere amate e di vivere, non sopravvivere.

Tutto nasce da lei, Anita, la piccola, per poi svilupparsi lungo i percorsi, a volte simili, a volte apparentemente diversi, delle quattro donne. Alice, Lara, Céline e Bianca, la più grande di tutte, hanno necessità di “respirare la libertà”, vogliono essere loro stesse e, quindi, volano alla ricerca del loro mondo, ognuna a suo modo…