ARCIDOSSO – Cinque storie intrecciate, cinque donne e un unico desiderio: trovare la propria strada. È il filo che lega i racconti di A ognuna il suo mondo, il libro di Deborah Santini edito da Effigi, che sarà presentato sabato 10 ottobre, alle 17, al Castello Aldobrandesco di Arcidosso. L’ingresso è libero.

All’incontro partecipano l’autrice e Ugo Quattrini, assessore alla Cultura del Comune di Arcidosso. A dialogare con Deborah Santini saranno Irene Malinverno e Tiziana Galella. Al termine della presentazione è previsto il firmacopie.

La raccolta racconta il percorso di cinque donne, accomunate dal desiderio di conquistare la libertà e di vivere pienamente se stesse. Un viaggio intimo ed emozionante, dunque, con alcune vicende radicate nella cornice e nell’atmosfera del territorio amiatino.

La presentazione è promossa dal Polo Museale Arcidosso, in collaborazione con la Pro loco di Arcidosso e con il patrocinio del Comune di Arcidosso. Partecipa all’iniziativa anche Ciolibrì, la libreria di comunità dell’Amiata.