A Monterotondo torna Vademecum, il festival delle arti di strada. Ecco il programma

MONTEROTONDO MARITTIMO – Sabato 17 e domenica 18 agosto, a Monterotondo Marittimo, per le vie del centro storico, dalle 17 alla mezzanotte torna l’amatissimo Vademecum, “Dammi la mano”, il Festival delle arti di strada, con spettacoli di teatro, musica, giocoleria, ma anche cibo, artigianato e tanto divertimento. Ingresso libero.

Questi i numeri di Vademecum 2019: oltre 80 spettacoli fissi e itineranti con la partecipazione di 18 compagnie; 40 banchi di artigianato artistico lungo le vie del borgo e poi gli stand del ristoro, che apriranno a partire dalle ore 19, sia il sabato che la domenica.

Sarà a disposizione dei visitatori un bus navetta gratuito con partenza e ritorno continui dalle ore 17 all’1 dai parcheggi Palazzetto; Campo Sportivo, ex centrale Lagoni.

Il Mubia, geomuseo delle Biancane, durante tutta la manifestazione resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 22. www.mubia.it

Ecco il programma completo di Vademecum:

sabato 17 agosto, alle 17.30 Dixieband, spettacolo di marionette; alle 18 Andrea Farnetani in Trick Nic, spettacolo di giocoleria che rende omaggio al clown tradizionale e a quello contemporaneo. Alle 20.30 Umberto Rosichetti in Release Dosiberto Street Show, spettacolo circense di musica, magia, acrobazia, trampoli attraverso un umorismo intelligente e contemporaneo. Alle 21 Circo Bipolar in cabaret Bipolar, umorismo, acrobazie e poesia per uno spettacolo dinamico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria. E poi Bricco e Bracco in Tocca a voi! Giocoleria, gags ed equilibrismi su giraffa a tre ruote alta due metri, dove grandi e piccini diventano giocolieri, clown ed equilibristi rimanendo sbalorditi dalla propria inconsapevole bravura. Alle 21.15 è la volta di Damiano Massaccesi in Savoir-Faire: un improbabile eccentrico ed isterico latin lover ed un baule a lume di candela che si trasformerà in un luogo ideale per un dolce appuntamento galante…Poi Simone Romanò in hip hop: la giocoleria, il verticalismo, la manipolazione ed il gioco clownesco. La scelta di non usare la parola porta lo spettacolo su un livello gestuale e visuale, permettono allo spettatore di entrare empaticamente in contatto con l’artista e con il suo mondo immaginario. Alle 21.45 Lucignolo in Spyral giochi di fuoco. Alle 22 la compagnia Begherè in Rendez-vous! Nella comica euforia del primo appuntamento, una tavola imbandita esce fuori da una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in aria piatti, bottiglie, bicchieri! E poi Umberto Rosichetti in Release Dosiberto street show e la compagnia Bellavita in Menù del giorno. Alle 22 e 30 Circo Bipolar in cabaret Bipolar e Bricco Bracco in Tocca a voi! Alle 22.45 Damiano Massaccesi in Savoir-Faire e Simone Romanò in hip hop. Alle 23.15 Lucignolo in Spyral e la compagnia Bellavita in Menù del giorno. Infine alle 23.30 la compagnia Begherè in Rendez-vous!

Domenica 18 agosto, alle 17.30 inizia Galirò in OneManBand; alle 18 Antonio Tremani in Tremani show; alle 20.30 Bricco&Bracco in Tocca a voi! Alle 20.45 Damiano Massaccesi in Savoir-Faire; alle 21 circo Bipolar in cabaret Bipolar; compagnia Bellavita in Menù del giorno: manipolazione di corde, di bottiglie e di piatti, trucchi incredibili con cucchiai, bicchieri, uova e tazzine da caffè, una coreografia “latina” da 1 a 5 palloni da calcio e un finale a prova di nervi di “spinning” di piatti creeranno nello spettatore un impasto ben lavorato di sentimenti misti, dall’allegria alla tensione. Alle 21.15 la compagnia Begherè in Rendez- Vous! Alle 21.30 Umberto Rosichetti in Release Dosiberto Street Show; alle 21.45 Lucignolo in Spyral; Simone Romanò in Hip Hop; alle 22 Bricco&Bracco in Tocca a voi!Alle 22.15 Damiano Massaccesi in Savoir-Faire; alle 22.30 circo Bipolar in cabaret Bipolar; e la compagnia Bellavita in Menù del giorno. Alle 22.45 la compagnia Begherè in Rendez -Vous! Alle 23 Umberto Rosichetti in Release Dosiberto Street Show e alle 23.15 Lucignolo in Spyral e Simone Romanò in Hip Hop.

Vademecum è promosso dal Comune di Monterotondo Marittimo con la direzione artistica della pro loco.

Info e contatti : prolocomonterotondomarittimo@hotmail.com.