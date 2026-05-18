MONTEPESCALI – Un incontro per ripercorrere la storia politica e istituzionale della Maremma attraverso la figura di Hubert Corsi. Venerdì 22 maggio, alle ore 17, nella chiesa dei Santi Lorenzo e Stefano di Montepescali sarà presentato il libro “Hubert Corsi, concretezza e passione politica”, volume dedicato all’esperienza pubblica e parlamentare dell’ex deputato grossetano.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento sulla vita politica del territorio maremmano, ricostruita attraverso documenti storici, testimonianze e racconti legati all’attività istituzionale di Corsi.

Gli interventi e le letture pubbliche

Alla presentazione prenderanno parte Massimo Gallesi, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Montepescali, monsignor Giorgio Nencini, parroco della comunità, Umberto Baglioni, scrittore e saggista montepescalese, e il senatore Maurizio Eufemi, curatore del volume e componente dell’Associazione nazionale ex parlamentari della Repubblica.

Nel corso dell’incontro saranno letti alcuni brani del libro da Luisella Carnesecchi, Gianluca Franci e Fabiana Paladini, offrendo al pubblico un ritratto umano e politico di Hubert Corsi e del suo impegno nelle istituzioni.

Un’iniziativa dedicata alla memoria politica del territorio

L’evento rientra nelle attività promosse dall’Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, impegnata nella valorizzazione del ruolo del Parlamento attraverso la memoria e la testimonianza dei suoi protagonisti.

Hubert Corsi ha inoltre ringraziato le associazioni che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa: la Società operaia di mutuo soccorso di Montepescali, la Pro loco Il Falcone e il Circolo cacciatori Acli di Montepescali.