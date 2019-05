A Montemassi tornano i quadri viventi: e sarà l’anno di Leonardo Da Vinci

MONTEMASSI – Tornano i quadri viventi. Domenica 2 giugno il paese diventa un museo a cielo aperto, dando vita a decine di quadri, tra le piazze, le vie, gli scorci e i panorami di Montemassi nel comune di Roccastrada. Uno spettacolo unico che vede impegnati circa cento persone tra figuranti, carpentieri, falegnami, elettricisti, costumisti, parrucchieri, truccatori, appassionati di arti figurative, e tanti altri.

Una comunità che si vuole fare bella e nel contempo aiutare i visitatori ad apprezzare meglio alcune opere d’arte. Il tema dominante della manifestazione 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte, che verrà ricordato nella piazza principale con l’opera “Annunciazione”.

Numerosi altri dipinti “umani” animeranno le vie e gli scorci del paese, con opere di Renoir, Magritte, Picasso, Van Gogh e tanti altri artisti.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 in piazza della Madonna, luogo dal quale partirà il percorso itinerante per le vie del paese durante il quale potranno essere ammirate gli splendidi quadri animati dalle comparse del paese. Durante il percorso, numerosi musicisti sottolineeranno le immagini con musica dal vivo. Lo spettacolo è gratuito ed ha il patrocinio del Comune di Roccastrada.