“A Minimal Sax”: Freem Quartet Saxophone in concerto alla Scuola di musica Chelli

GROSSETO – Sabato 16 novembre alle 17, la Scuola di musica Chelli, appartenente all’omonima Fondazione, ospiterà il concerto A minimal sax di Freem Quartet Saxophone.

La formazione nasce nel 2017 dall’incontro di quattro musicisti: Iacopo Sammartano – sax soprano, Riccardo Guazzini – sax contralto, Michele Bianchini – sax tenore, e Fabio Lombrici – sax baritono. Dopo essersi brillantemente diplomati nei conservatori di Perugia, La Spezia e Firenze, i quattro si sono perfezionati con alcuni dei più importanti sassofonisti del panorama mondiale, ottenendo numerosi riconoscimenti come il Torneo internazionale di musica, la Borsa di studio della Società uanitaria di Milano, il Rovere d’oro, Ufam di Parigi, il Kandinsky di Avellino.

Il gruppo, attivo in ambito internazionale anche con altre formazioni, si esibisce abitualmente per importanti festival ed organizzazioni come il Ministero degli Esteri italiano, l’Orchestra giovanile italiana, il Festival Pucciniano e tanti altri. Nel maggio 2019 esce il primo disco del quartetto per l’etichetta Brilliant Classic: A minimal sax.

Il concerto di sabato, nella sede della Fondazione Chelli in via Ferrucci, è il primo di una serie concerti e seminari di formazione organizzati dalla Scuola di musica Chelli per questo anno scolastico, a corollario dell’attività didattica. A conclusione del concerto, ci sarà una degustazione. L’ingresso è gratuito.