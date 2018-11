A Massa per la “Piazza delle associazioni”: parte il corso “Safety e security: manifestazioni temporanee all’aperto”

MASSA MARITTIMA – Il 16 novembre dalle ore 14.30 presso il complesso delle Clarisse, nella sala Mariella Gennai a Massa Marittima, in apertura dei tre giorni de “La Piazza delle Associazioni” in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Grosseto, la Pro Loco di Massa Marittima ha organizzato il Corso Formativo “Safety e security: manifestazioni temporanee all’aperto, feste, fiere, sagre, concerti, mercati…”.

Il corso proposto si prefigge il duplice obbiettivo di formare ed aggiornare i tecnici in materia di prevenzioni incendi in situazioni particolari come quelle degli eventi pubblici, ma anche di informare i volontari delle associazioni organizzatrici degli stessi che pur agendo per puro spirito solidaristico si trovano a muoversi in ambiti di conoscenze sempre più specifici e professionali.

La complessa e articolata normativa costituita da numerose circolari del Ministero dell’interno obbliga gli organizzatori degli eventi ad avvalersi di specifiche professionalità per la redazione di certificazioni o veri e propri Piani Safety da sottoporre all’esame delle locali commissioni comunali, provinciali ed alle questure competenti che predispongono apposite ordinanze in ordine alla Security.

La partecipazione è aperta a tutti. Per i Geometri, Periti, Architetti ed Ingegneri il corso sarà valido per l’acquisizione di crediti formativi.

(Info sul sito del collegio www.cogeogr.it) http://www.cogeogr.com/node/1341