A Massa Marittima torna “Calici di stelle”: tra le novità un cooking show

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima torna l’appuntamento estivo sotto le stelle con lo spettacolo del grande vino e dei prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio. Dalle ore 20 fino alla mezzanotte, sabato 10 agosto, va in scena la 22esima edizione di “Calici di stelle”, evento organizzato dall’associazione Strada del vino e dei sapori Monteregio, che porterà anche quest’anno nel centro storico la festa dei sapori locali, puntando ancora sulla formula vincente che ha caratterizzato le precedenti edizioni: il vino di tante etichette di qualità, buon cibo, musica e spettacolo. La suggestiva location della cittadina maremmana sarà arricchita da musica e sapori, colori e profumi di tutto ciò che di speciale sa regalare questa terra dal punto di vista vitivinicolo e alimentare.

Con una novità d’eccezione: quest’anno infatti a “Calici di stelle” spicca l’appuntamento con lo chef Shady Hasbun, personalità e professionalità d’eccellenza della cucina italiana. Al Palazzo dell’Abbondanza, inserito nel consolidato contesto dell’offerta Top wine, sarà possibile assistere a un imperdibile cooking show tenuto dallo chef di origini palestinesi, anche volto televisivo nazionale, che lavorerà con i prodotti tipici del nostro territorio.

«Questa 22esima edizione – dicono Ilario Veronesi e Stefano Boscaglia, presidente e direttore dell’associazione Strada del vino e dei sapori Monteregio – conferma che ormai Calici di stelle è un evento che fa parte di questo territorio, ne rappresenta quasi una prosecuzione naturale: dalla terra fino alla tavola e ai calici. Anche questo è Calici di stelle. Vogliamo offrire visibilità alle aziende locali e alle eccellenze che sa produrre, coinvolgendo il visitatore in una serata unica, che sappia affascinarlo e stringere ancor più il suo legame con la Maremma e i sui frutti. La formula negli anni si è dimostrata vincente e di questo ringraziamo tutti i soggetti partecipanti e il pubblico. Per questa edizione abbiamo pensato a un’interessante novità: sarà con noi lo chef Shady Hasbun, che intratterrà il pubblico con uno show creativo incentrato sulla cucina dei nostri prodotti tipici. Presto annunceremo il programma completo».

Quindi non solo un’eccellente degustazione enologica, che sarà comunque protagonista come da tradizione con gli stand delle aziende e l’esperienza Top wine, ma anche un incontro con le specialità gastronomiche tipiche grazie alla postazione Slow Food e l’intrattenimento offerto dalla musica itinerante della band Fantomatik Orchestra e da Andrea Sax che si esibirà alla Torre del Candeliere. Sabato 10 agosto torna Calici di Stelle a Massa Marittima, per una notte di San Lorenzo dal gusto e dal sapore spettacolare.