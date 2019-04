A Massa Marittima arriva “Il Volo”: in mostra le sculture che si elevano verso l’infinito

MASSA MARITTIMA – Dal 6 al 19 aprile la Galleria d’Arte “Spaziografico” a Massa Marittima, in via Goldoni, 18 ospiterà la mostra dello scultore di origini roccastradine Pier Luigi Vanni. Emblematico il titolo scelto per la mostra “Il Volo”.

Come ha scritto il creatore di Spaziografico, l’architetto Gian Paolo Bonesini, “Per Vanni il volo è quello del gabbiamo Jonathan Livingston che esce dallo stormo, non sentendosi capito. Il volo si fa espressione della libertà dei ogni gabbiano e serve a diventare sempre migliori, per respirare alla perfezione. Le sculture che fanno parte della mostra ci dicono tutto questo e, anche senza doverlo spiegare con le parole, basta un primo sguardo.”

La mostra infatti contiene opere realizzate in bassorilievo a tutto tondo con tecniche sapienti, la cui anima è di legno ricoperta da resina poliuretanica, che le fa sembrare realizzate in marmo, tanta è la cura e l’abilità di Vanni, che così può lavorare con una notevole libertà interpretativa. Opere che indicano il desiderio mai appagato dell’artista di elevarsi, di muoversi verso l’infinito e verso un miglioramento che potrebbe non terminare mai.

La galleria è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, mentre l’inaugurazione è prevista per le ore 18 di sabato 6 aprile 2019.