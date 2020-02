A Massa arriva la mostra fotografica “Viaggio in Cappadocia”

MASSA MARITTIMA – “In..Divenire”, la mostra fotografica del Gruppo Fotografico Massa Marittima, è un’esposizione in cui gli autori si alternano.

La mostra “Viaggio in Cappadocia” di Franco Fabbretti sarà visibile dal 2 al 13 marzo 2020 all’interno del Bar Torrefazione da Gloria, in via Norma Parenti a Massa Marittima. L’ingresso è libero.

Il sipario si alza alle prime luci dell’alba sullo sfondo della Cappadocia, regalando suggestioni inaspettate e improvvise. Non si è mai del tutto pronti alle emozioni che trasmette la “terra dei bei cavalli” (il suo nome in antica lingua persiana) quando il cielo assume i toni dell’arancio, del rosso e poi, piano piano del celeste e cinquecento mongolfiere colorate in silhouette, sembrano coriandoli sparsi nelle infinite vie dell’orizzonte.

In questa regione della Turchia, fra l’Asia Minore e la Mesopotamia, lungo la via della Seta, la storia ha scritto pagine importanti raccontando di sanguinose invasioni e del prestigio di una mitica rotta commerciale. L’influenza delle più antiche civiltà ne ha forgiato il carattere e le tradizioni, iniziando dagli Assiri e passando dagli Ittiti, dall’Impero persiano, ellenistico e bizantino e oggi rivive nell’architettura, nell’enogastronomia e nel sorriso dei locali. Non esiste un luogo identico in tutto il globo, in un trionfo di meraviglie naturali che superano la fantasia e conquistano il cuore di chiunque abbia la fortuna di posarvi piedi e sguardo.

La mano dell’uomo, in tale tratto di mondo, ha aggiunto bellezza alla perfezione creativa di una natura che qui si è impegnata parecchio a forgiare bizzarre forme, aiutata da vento, pioggia, ghiaccio e millenni. I suoi paesaggi regalano un vero giro del mondo in poche ore, mostrando canyon profondi, grotte, cavità e piramidi di terra a punta con una sorta di cappello detti “camini delle fate”. Milioni di anni fa le montagne circostanti di Erciyes, Hasandag e Gulludag erano vulcani attivi, riprodotti nei dipinti preistorici ritrovati tra le valli e da qui è iniziata la magia.

E poi c’è il Parco Nazionale di Goreme con le sue rocce multicolore, frutto di alte concentrazioni di ossidi di ferro (e non solo) e i siti rupestri. Tutte meraviglie che, dal 1985, l’Unesco ha inserito tra i suoi patrimoni. Camini delle fate e formazioni rocciose Le eruzioni vulcaniche della zona, hanno iniziato a scolpire i loro laboriosi capolavori già 30mila anni fa e, in alcuni punti, la coltre ha raggiunto uno spessore di 150 metri. Le ceneri solidificate hanno dato origine ad un materiale friabile detto tufo, in vari punti ricoperto di dura roccia vulcanica. Con il tempo il primo si è eroso creando formazioni rocciose varie come disegni su un quaderno di un bambino. Tra di esse ci sono i famosi coni sormontati da grandi massi, noti con il nome di “camini delle fate”. Si chiamano così perché i primi abitanti della Cappadocia pensavano fossero proprio i camini di creature fantastiche che abitavano nelle profondità della Terra. Alcuni di essi sono alti fino a 45 metri.