A Marina il duo “Two to Swing” omaggia Frank Sinatra

MARINA DI GROSSETO – Il duo Two to Swing, composto da Andrea Bonucci alla voce e Alberto Solari al pianoforte, presenta “Omaggio a Frank Sinatra” venerdì 20 settembre, alle 18.30, nello spazio del Piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana.

“Two to Swing” è un progetto che si propone di rivisitare in modo originale le più note canzoni del songbook di Frank Sinatra. Moondance, Fly me to the moon, My funny Valentine, Cry me a river e Misty sono alcuni degli evergreen che saranno eseguiti durante il concerto. Andrea Bonucci, cantante, compositore, autore e direttore di coro, il cui repertorio spazia dai classici del blues, gospel e soul, alle sonorità più moderne del rock e del pop, presterà la sua voce, mentre Alberto Solari, arrangiatore, compositore, direttore d’orchestra e trombonista, in questa occasione vestirà i panni di pianista.

Lo spettacolo, organizzato dalla Pro loco di Marina di Grosseto, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Apertura dell’auditorium alle 18.