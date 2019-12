A Marina di Grosseto torna il carro di Babbo Natale: dolci e cioccolata calda per tutti i bimbi

MARINA DI GROSSETO – Sabato 21 dicembre dalle ore 16, il carro di Babbo Natale, porterà allegria e tanti doni per le vie del paese di Marina di Grosseto. Come tutti gli anni ci saranno i carri addobbati a festa con tanta musica e luci, con una ricca merenda per tutti i bambini.

La partenza sarà alle ore 16 dal “Bar Collo” e percorrerà via 24 Maggio, piazza della Chiesa ed il bar “I Briganti” fino alle ore 19. Dolci e cioccolata calda e verranno offerti dai commercianti durante il tragitto, per entrare nell’atmosfera nella festa più magica che ci sia.