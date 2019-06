A Marina arriva la pista di ghiaccio estiva: resterà aperta sino a settembre

MARINA DI GROSSETO – Sarà inaugurata il 29 giugno e resterà aperta sino a settembre. Si tratta di una pista di pattinaggio di “ghiaccio ecologico”. «La pista di pattinaggio – afferma la società Marem Ice che allestirà la pista – ha una dimensione totale di 312 metri quadrati e sarà inaugurata sabato alle ore 19»

«Il programma prevede: l’inaugurazione della pista con la presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti, l’assessore allo sport Fabrizio Rossi, l’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti, l’assessore lavori pubblici e patrimonio Riccardo Megale, l’assessore all’ambiente Simona Petrucci, Angelo Gentili coordinatore nazionale di Festambiente. A seguire, spettacolo circense e apertura per tutti della pista ecopalaghiaccio sintetico Marina Beach. Il biglietto d’ingresso avrà un prezzo di ​5 euro per 30 minuti​ di pattinaggio e 7 euro per un’ora» proseguono.