A…mare il mare, mattina di pulizia dei fondali e delle spiagge: sub e volontari a lavoro

PUNTONE – Sabato 24 ottobre alle ore 8:30 allo scivolo della fiumara del Puntone di Scarlino prenderà il via la giornata ecologica “A..MARE IL MARE”, la giornata è organizzata dal comune di Scarlino e dal comune di Follonica in collaborazione con il gruppo sub della Lni di Follonica.

Nelle intenzioni degli organizzatori ci sono momenti di pulizia dei fondali e delle spiagge adiacenti il golfo di Follonica. Saranno coinvolte circa 30 subacquei apenisti che scandaglieranno i fondali alla ricerca di materiale estraneo tipo: reti abbandonate, nasse, palamiti, plastiche di ogni genere e, come negli anni scorsi, motori marini, bombole di gas, boe affondate.

Collaboreranno anche i sub bombolari dello Scarlino Diving Center che aiutati dai pescatori professionisti muniti di salpareti cercheranno di ripulire due relitti ricoperti da tramagli e sacchi di sciabiche abbandonati.

Contemporaneamente un gruppo di volontari diretti da guide ambientali, si prenderanno cura della spiaggia che dalla fiumara del Puntone arriva fino al pontile asportando tutto ciò che, abbandonato dall’uomo, con le mareggiate di ponente viene spiaggiato lungo la costa.

Sarà interessante fare una cernita del materiale raccolto per avere il polso del grado di inquinamento diretto causato dall’uomo calcolando le chicche di sigarette, le bottiglie e gli altri materiali di plastica e, ultimo arrivo mascherine e guanti abbandonati.

I sindaci di Scarlino e Follonica uniti alle autorità marittime, alla Cri, alla Vab, ai presidenti delle associazioni “Break The Distance” e “La Duna” ed al presidente Bruno Tamburini della Lni Follonica saluteranno e ringrazieranno i partecipanti sul molo ove sarà raccolto tutto il materiale ritrovato e sarà allestito un rinfresco di commiato.