MANCIANO. Le antiche leggende maremmane con Carlo Magno e i suoi paladini tornano alla vita attraverso il teatro delle ombre. Succederà giovedì 25 giugno alle 17.30 alle Stanze, nel centro storico di Manciano, dove Le Voci della Storia incontrano Unima Italia (Union Internationale de la Marionnette).
Il progetto
Massimo Cardosa ed Enrico Mele presenteranno un progetto di lavoro comune tra il Museo Diffuso della Comunità Mancianese e Ombre Dolci di Montemerano: la ricostruzione di antichi cicli leggendari ambientati in Maremma, tramandati oralmente per secoli, riportati alla vita attraverso il teatro delle ombre. Un lavoro che punta a fare del teatro uno strumento di trasmissione storica e culturale delle tradizioni del territorio.
Simposio a Montemerano
L’incontro si inserisce nel più ampio programma di Simposio, la rassegna dedicata al teatro di figura e di animazione in programma a Montemerano dal 23 al 29 giugno. La manifestazione nasce dal desiderio di trasformare il patrimonio culturale ed educativo lasciato da Mariano Dolci in un’occasione di incontro e ricerca per tutta la comunità, grazie alla collaborazione con il Centro commerciale naturale di Montemerano.
Una settimana di teatro e cultura
Per la prima volta il borgo ospiterà un confronto nazionale che porterà in Maremma alcune delle voci più autorevoli del settore, con opportunità di scambio, formazione e nuove collaborazioni. Sullo sfondo il progetto Ombre Dolci e il futuro Museo-Laboratorio dedicato a Mariano Dolci: una rete culturale che guarda al futuro senza dimenticare la propria storia.