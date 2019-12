A lezione su Kubrick e il film 2001 Odissea nello spazio con Filippo Ulivieri

GROSSETO – E’ il massimo esperto di Stanley Kubrick ed è grossetano. Si chiama Filippo Ulivieri e domani, mercoledì 4 dicembre, al Cinema Stella dalle 19, terrà una lezione speciale su “2001 Odissea nello spazio” di cui ha scritto con Simone Odino in “2001 tra Kubrick e Clarke: Genesi, realizzazione e paternità di un capolavoro”. Qui racconta la storia straordinaria della creazione del film: un titanico sforzo produttivo e creativo, costellato di ripensamenti, esperimenti, colpi di genio, debiti, litigi, minacce, esaurimenti nervosi e prove di forza. Grazie a documenti di produzione inediti, pagine di diario, lettere e cablogrammi, la storia della creazione di questo film come non è mai stata raccontata.

Si inizia alle 19 con l’incontro, alle 20 l’aperitivo-cena e a seguire la proiezione in versione restaurata di “2001 Odissea nello spazio”.

“Quando nel 1964 Stanley Kubrick, fresco del successo del Dr. Stranamore, si disse affascinato dalla possibilità che esistessero altre forme di vita nell’universo – spiega Ulivieri – aveva paura di non esser preso sul serio. I film di fantascienza realizzati fino a quel momento erano in effetti avventure fantasmagoriche spesso un po’ sciocche con effetti speciali di terz’ordine: comparse in tute di gomma che rincorrevano fanciulle seminude, scienziati pazzi dalla testa di mosca, uomini microscopici e donne alte come grattacieli. Anche quei film che tradivano ambizioni più alte non erano che “inchieste sociali mascherate,” come li definì lo stesso Kubrick: marziani, dischi volanti e guerre dei mondi fungevano da metafore talvolta grossolane della minaccia comunista.”

Kubrick e lo scienziato Arthur C. Clarke imboccarono la direzione opposta: invece di guardare alla Terra, alla società o all’uomo, alzarono gli occhi alle stelle per indagare i misteri dell’universo, l’origine della vita e il destino della nostra specie.

Nei quattro anni che seguirono Kubrick lavorò per allontanarsi ancor più dalle convenzioni cinematografiche del genere: tolse un prologo didattico, una voce narrante esplicativa e lasciò lo spettatore libero di connettere a piacere i quattro episodi che formano la trama del film. “È la storia che racconto il vero eroe del film,” chiarì Kubrick alludendo alla mitologia. “Non è un messaggio che ho mai voluto esprimere a parole,” disse per giustificare gli appena 40 minuti di dialogo; “ho cercato di creare un’esperienza visiva che superasse le definizioni verbali e penetrasse direttamente nell’inconscio con il suo contenuto emotivo e filosofico.”

Grazie a effetti fotografici pionieristici realizzati con precisione assoluta, a un luminosissimo Technicolor dominato da tinte primarie, a rotazioni da capogiro della macchina da presa Cinerama, Kubrick creò il primo film sperimentale mainstream della storia del cinema, un capolavoro elusivo che causò uno shock culturale, lasciò interdetti i critici e ammaliò il pubblico. 2001: Odissea nello Spazio resta tuttora, a cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale, un’opera radicale e visionaria, un oggetto alieno tanto quanto il misterioso monolito che vi appare ripetutamente.

Come lo scienziato del film che lo osserva sulla Luna, anche noi che guardiamo il film possiamo dire: “le sue origini e il suo scopo sono ancora un mistero assoluto.”

Costi: tutta la serata 10 euro, solo film 7 euro, solo lezione 5 euro.