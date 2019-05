A “Il maggio dei libri” letture ad alta voce, laboratori per bambini e si parla di Leonardo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prosegue a Castiglione della Pescaia “Il maggio dei libri”, una manifestazione che già dal suo esordio dello scorso fine settimana ha visto molti visitatori.

Per l’assessore alla Cultura Susanna Lorenzini, il valore sociale dei libri è l’elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

“Il Maggio di libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, con l’obbiettivo di intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Venerdì 10 maggio, alle ore 10:30 è in programma un incontro con i bambini della scuola primaria sulla figura di Leonardo da Vinci condotto dal cantastorie Michele Neri che nel pomeriggio, a partire dalle 17:00, all’interno della Biblioteca si esibirà in letture ad alta voce e narrazioni sul cibo, dal titolo: Letture in punta di forchetta”.

Lunedì 13 maggio sarà inaugurato lo spazio dedicato ai libri allestito presso la Casa famiglia San Simone e San Giuda a Vetulonia.

Sabato 25, l’anteprima de “La notte della luna”. Apertura serale, dalle 21:00 alle 23:00 della Biblioteca con letture che parlano del nostro satellite, appuntamento che precede il 50° dello sbarco della luna che ricade il 20 di luglio.

Mercoledì 29 maggio alle ore 16:00 la manifestazione si concluderà con una lettura condivisa del libro: “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Verrà proposto alle persone che si trovano per le strade del centro, all’interno dei negozi e attività commerciali, di leggere a alta voce alcune pagine.