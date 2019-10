A Halloween il Museo si trasforma: misteri e storie maremmane protagonisti dell’evento

GROSSETO – Ad Halloween il Museo di storia naturale della Maremma si trasforma. Giovedì 31 ottobre, dalle 16 alle 20, le sale espositive della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, si “vestiranno” a tema per un pomeriggio davvero fuori dagli schemi, ricco di sorprese e divertimento.

Stanze, teche e corridoi saranno illuminati ad hoc per offrire quell’atmosfera di mistero e curiosità tipica della festa più paurosa dell’anno. Ma c’è di più: per festeggiare la notte delle streghe, qualcuno o qualcosa si aggirerà per gli ambienti del museo fra lupi e gatti selvatici, scorpioni e rettili striscianti. E per rendere l’atmosfera ancor più suggestiva, saranno narrati eventi, storie e usanze maremmane da brivido, grazie alle pagine conservate dall’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma.

È il momento più atteso dell’anno da tutti gli appassionati del mistero e della paura: sarà possibile visitare anche una curiosa mostra di castelli stregati, costruiti con l’ausilio di materiali di recupero, curata da Luca Ortimini.

Ma le sorprese non finiranno qui: per scoprirle tutte basta partecipare alla giornata promossa dal Museo di storia naturale della Maremma. L’iniziativa è a pagamento: per informazioni chiamare il numero 0564 488571.