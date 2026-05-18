GROSSETO – Le piccole storie e i grandi sogni di un borgo che ha scelto di restare vivo, nonostante il tempo e le distanze. È il cuore del film-documentario “Tatti – Paese di sognatori” di Ruedi Gerber che martedì 19 maggio alle ore 20.30 sarà proiettato al cinema Aurelia Antica Multisala di Grosseto. Un evento speciale che vedrà la partecipazione del regista e l’incontro con il pubblico: sarà l’occasione per scoprire tutti i retroscena e il percorso che ha portato l’autore a raccontare la realtà di Tatti con uno sguardo a metà tra cronaca e poesia.

La storia stessa della genesi del film è degna di una sceneggiatura cinematografica. Tutto nasce quando lo svizzero Ruedi Gerber, in cerca di silenzio e tranquillità, si imbatte in Tatti, piccola frazione del Comune di Massa Marittima, paese quasi fantasma circondato da un paesaggio bellissimo ma segnato dallo spopolamento. La sua decisione di restare, diventando imprenditore locale e produttore di olio e vino, si trasforma nella partecipazione alla missione di rinascita del borgo, che poi ispira il documentario. E così Tatti è diventato per Gerber il luogo di vita e di lavoro e il “set naturale” di un’opera cinematografica, realizzata in collaborazione con gli abitanti.

Le riprese risalgono al periodo della pandemia, quando il borgo è diventato (ancor di più) un piccolo mondo protetto, quasi autosufficiente. Il docufilm è stato girato con una troupe minima, privilegiando un’immagine pulita e naturale, in linea con il tema del recupero della terra e della semplicità. Un racconto intimo e corale, un intreccio tra storia privata e collettiva che alterna momenti di riflessione personale del regista a storie di comunità e scene di lavoro nei campi. Come quella dei gemelli Marco e Massimo, gli ultimi agricoltori del paese, protagonisti della rinascita. È un ponte tra il passato e il presente, tra l’identità di un piccolo centro e le sfide dell’era moderna, che fa emergere il valore del legame con il territorio e la tenacia di chi decide di rimanere, costruire e sognare.

Anche la “prima assoluta” del film – al Festival dei popoli di Firenze – è diventata un evento, con un intero paese arrivato in pullman da Tatti per assistere alla proiezione. E ora il “Paese di sognatori” di Ruedi Gerber arriva a Grosseto. La storia di un piccolo paese e di chi ne ha costruito la rinascita.