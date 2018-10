A Grosseto il concerto della grande pianista russa Gala Chistiakova

GROSSETO – L’Associazione Recondite Armonie, dopo la conclusione della 5° edizione del Festival Musicale Internazionale che ha coinvolto acclamati solisti della classica, formazioni da camera, cori, orchestre, giovani promesse presenta il concerto della pianista russa Gala Chistiakova in anteprima della sesta edizione del Festival che si svolgerà in Maremma la prossima primavera.

La grande pianista moscovita, stabile ormai da alcuni anni nella città di Grosseto, ha iniziato lo studio del pianoforte a soli tre anni ed é risultata vincitrice di oltre 30 concorsi pianistici internazionali in tutto il mondo; é conosciuta nel territorio per aver vinto nel 2015 il Premio Pianistico Scriabin e per essere la coordinatrice del progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti Russi” e sabato interpreterà un programma di rara bellezza con due celebri sonate di Beethoven conosciute dal grande pubblico come la Sonata “Al Chiaro di Luna” e l’”Appassionata”.

L’imperdibile concerto si svolgerà sabato 20 Ottobre alle ore 18.00 presso la Chiesa della Misericordia di Grosseto (Via Palestro 1) e sarà seguito da una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio realizzata in collaborazione con aziende di eccellenza nella sala conferenze dell’ Arciconfraternita della Misericordia in Via Ginori.

Il costo del biglietto è di euro 12, ridotto a 10 per gli under 25. I bambini sotto i 10 anni entrano gratis. È possibile comprare i biglietti in prevendita senza sovra costi presso l’Edicola “La Pace”, prenotarsi al numero 3206812722 o via mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com

POSTI LIMITATI