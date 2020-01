A Grosseto arriva Tilt, lo spettacolo con i migliori artisti del Cirque du Soleil

GROSSETO – Prevendite aperte per Tilt, l’attesissimo spettacolo di circo contemporaneo considerato lo spettacolo dell’anno, che sarà a Grosseto al teatro Moderno con quattro show: giovedì 2 aprile ore 21; venerdì 3 aprile ore 21; sabato 4 aprile ore 17,30 e 21.

E’ presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia nata cinque anni fa a Cuneo, dalla passione e dall’intraprendenza del suo fondatore e guida, Gianpiero Garelli, insieme al figlio Alessandro, e che riunisce i migliori artisti del mondo provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.



«Tilt è uno show senza precedenti, il debutto in Italia a fine 2019 è stato strepitoso con oltre 20.000 spettatori entusiasti. Una grande soddisfazione e un’ulteriore spinta per raggiungere obbiettivi ambiziosi. C’è chi parla di nuovo corso del circo contemporaneo, chi azzarda paragoni con “i cugini più grandi”, il Cirque du Soleil. Le Cirque World’s Top Performers è sicuramente la nuova realtà europea, ma va per la sua strada e resta con i piedi per terra, a parte i suoi artisti quando sono in scena!» affermano gli organizzatori.

La vera sfida è stata trovare la strada per innovare e diventare unici, portando in scena spettacoli emozionanti di altissima qualità e lo ha fatto senza voler stupire ad ogni costo, con effetti speciali e scenografie imponenti ed ingombranti, riempiendo il palco con troppe persone e contenuti, ma riportando al centro dell’attenzione l’artista e il talento individuale, il suo numero e il gesto atletico. Le Cirque World’s Top Performers ha riavvicinato lo spettatore agli artisti in scena, lo ha reso partecipe, invitandolo a reimparare a meravigliarsi per fargli provare nuove e forse inaspettate emozioni.

Se ne sono resi conto anche gli artisti stessi ed è accaduto qualcosa di unico. Le stelle mondiali del circo contemporaneo che hanno girato il mondo con il Cirque du Soleil e con altre produzioni, hanno compreso che con Le Cirque World’s Top Performers possono esprimersi in tutta loro personalità, possono anche sperimentare se vogliono, evolvere e migliorare ancora, anche se non hanno nulla da dimostrare essendo già delle star. Il risultato è che ora sono gli artisti a voler far parte di Le Cirque World’s Top Performers, in soli quattro anni sono diventati 85 da tutto il mondo. Le Cirque World’s Top Performers rappresenta una svolta del nuovo circo contemporaneo.

Una scommessa vinta con la prima produzione Alis, che ha debuttato nel 2016, inanellando numeri sorprendenti e oltre le aspettative. Più di 200.000 spettatori di ogni età lo hanno applaudito sino ad oggi, 149 repliche in 39 settimane di programmazione in Italia e in Europa, registrando innumerevoli sold-out. A questo si aggiunge il consenso unanime della critica e ora ALIS si prepara a tornare in scena con uno show ancora una volta rinnovato e a celebrare il 10º Tour del suo straordinario percorso.



Tilt è uno show completamente diverso e offre al pubblico un’esperienza al tempo stesso spettacolare, imprevedibile e anche romantica. E’ il secondo spettacolo ideato e prodotto da Le Cirque World’s Top Performers. Dal debutto, avvenuto il 22 novembre scorso, nelle 6 città dove è andato in scena ha conquistato il pubblico in ogni teatro e la critica lo ha promosso a pieni voti.

In scena 24 formidabili artisti per sorprendere e meravigliare adulti e bambini. Lo show ha un ritmo incalzante, con numeri aerei e a terra che tendono ai limiti delle possibilità umane, con musiche coinvolgenti, luci e scenografie suggestive. C’è proprio tutto, anche danza, musica e teatro, perché quella circense è un’arte quasi omnicomprensiva. 90 minuti da vivere tutti d’un fiato, senza interruzioni e senza usare animali.



Tilt cattura sin dai primi istanti l’attenzione dello spettatore, che si ritrova di fronte a due mondi, quello reale che ci appartiene e quello virtuale in cui tutto è perfetto, ma lontano dalla realtà. Gli autori si sono liberamente ispirati dal film Ready Player One, capolavoro del 2018 di Steven Spielberg, creando per lo show la contrapposizione di questi due mondi.

La cosa certa è che tutto ciò che gli artisti fanno sul palcoscenico è reale.

La direzione artistica è firmata da Anatoliy Zalevskyy, mentre la Supervisione Artistica è di Onofrio Colucci, due star di fama mondiale del Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque.

Anatoliy Zalevskyy sarà anche in scena con il suo celebre “White Act“, per il quale è stato premiato con il prestigioso Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Maestro senza equali nella disciplina acrobatica a corpo libero è stato applaudito in tutto il mondo. Il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento: Artista Onorario dell’Ucraina. Ha fondato un centro di formazione per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi e ha creato una sua compagnia, Rizoma, dalla quale è stato selezionato un gruppo di artisti per Tilt.



Le Cirque World’s Top Performers ha sempre voluto valorizzare anche il talento italiano, quello che ha saputo affermarsi all’estero e che è poco o per niente conosciuto in Italia.

Giulia Piolanti: strepitosa nel suo numero Acrobatic Pole. Ha partecipato a quattro show del Cirque du Soleil, l’ultimo “Luzia” e ha conquistato il 2° posto al Campionato Mondiale di Pole Dance a Tokyo nel 2010.



Skating Jasters: la coppia Susan e Jimmy, lei italiana e lui trapezista di origini brasiliane, provengono da Totem del Cirque du Soleil e presentano una performance acrobatica sui pattini a rotelle tra le più spettacolari al mondo. Hanno incantato milioni di spettatori e tengono con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Riccardo Forte: Maestro di Cerimonia di Tilt, interpreta l’Onnisciente, colui che contrappone i due mondi, quello reale e quello virtuale. Attore affermato e anche musicista, è cresciuto a La Bottega Teatrale diretta da Vittorio Gassman e vanta una carriera di primo piano in teatro, al cinema e in televisione. Grande popolarità per 13 anni con il programma TV “La Melevisione”.

