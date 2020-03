A grande richiesta torna al cinema Stella la commedia “lontano lontano”

GROSSETO – Rimane anche questo fine settimana al Cinema Stella di Grosseto, la commedia “Lontano lontano” di Gianni di Gregorio. Il film, in programma nella sala di via Mameli da giovedì 5 a domenica 8 marzo, presentato in concorso al Torino Film Festival, è anche l’ultimo interpretato dal compianto Ennio Fantastichini.

Oltre all’attore recentemente scomparso, sono protagonisti anche Giorgio Colangeli e lo stesso regista Di Gregorio. È la storia di tre amici, Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero perché sono convinti che non è mai troppo tardi per dare una boccata d’ossigeno a esistenze fin troppo monotone. Ma all’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, rigattiere fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano.

“Lontano Lontano” è un film che parla delle difficoltà economiche, della vecchiaia, della voglia ma anche della mancanza di coraggio di cambiare. Mostra con garbo ma stavolta anche con un sottile scatto di rabbia l’indifferenza verso un’età dove si è sempre più invisibili.

Orari: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella