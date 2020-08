A Follonica tre giorni per collezionisti e appassionati: torna la mostra del disco

FOLLONICA – Il 21, 22, 23 agosto torna a Follonica la Mostra mercato del disco, cd e dvd, un appuntamento giunto alla 15° edizione, che appassiona migliaia di amatori. Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, no stop dalle 18:00 alle 24:00: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, merchandising.

«Norme anti coronavirus rispettate con gli espositori collezionisti più distanziati e invitiamo i visitatori a visitare l’evento con la mascherina, a disinfettarsi le mani con il gel disinfettante e a non creare assembramenti» affermano gli organizzatori

Ingresso gratuito.