A Follonica la presentazione del libro “Basta salari da fame!”

FOLLONICA – Sabato 22 Febbraio alle 18 presso AltriMondi (Via Albereta, 50 – Follonica-) verrà presentato il libro “Basta salari da fame! ” di Marta e Simone Fana.

Saranno presenti Frida Nacinovich (giornalista), Maurizio Brotini (segreteria regionale Cgil) e Simone Fana (uno dei due autori).

Il libro, uscito il 7 novembre e giunto già alla sua quarta ristampa, ripercorre la questione salariale in Italia dal secondo dopoguerra fino ai nostri giorni. E’ una ricostruzione di un pezzo della nostra storia attraverso le immagini del passato ed i numeri del presente, analizzati con gli occhi di chi crede che una battaglia non combattuta è un battaglia persa in partenza. Oggi in Italia si guadagna meno di trent’anni fa, a parità di professione, di livello di istruzione, di carriera. Vale per tutti, tranne per quella minoranza che sta in alto.

Vi aspettiamo per discuterne insieme e per fare le domande all’autore, approfittando anche della importante presenza, esperienza e competenza in materia di Maurizio Brotini e Frida Nacinovich.