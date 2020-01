A sette anni dalla morte di don Enzo Greco il convegno “Con dignità fino alla fine”

FOLLONICA – L’Associazione culturale don Enzo Greco, in occasione del settimo anniversario della sua morte, organizza il convegno “Con dignità fino alla fine”. L’appuntamento è per sabato 18 gennaio alle 9.30 alla Sala Tirreno di via Bicocchi.

I relatori saranno don Antonio Bartalucci, docente di teologia morale, che interverrà sul tema della dignità della persona e il fine vita, e la dottoressa Costanza Galli, primario dell’Hospice dell’Ospedale di Livorno, che terrà invece un intervento sulle cure palliative per il paziente fragile.

Moderatore del convegno sarà infine la professoressa Anna Maria Giorgi.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 339.3815437 (Teresa) e 329.9460554 (Albarosa) o inviare una mail all’indirizzo ficoteresa@libero.it