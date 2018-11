A Follonica arriva l’illusionista Christopher Castellini nello show la Scelta

FOLLONICA – Uno spettacolo magico ai confini dell’impossibile che dal primo minuto rapisce e accompagna il pubblico in un mondo onirico, un vortice di storie incredibili, di esperimenti stupefacenti e soprattutto di scelte.

Domenica 11 novembre 2018 il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto) ospiterà, a partire dalle 16.30 e per la prima volta in Toscana, lo show La Scelta con protagonista l’illusionista della mente Christopher Castellini.

«Considerato lo Stephen Hawking della magia – affermano gli organizzatori -, lui la sua scelta l’ha già fatta: in carrozzina per una malattia progressiva, non si è mai arreso alla vita, anzi la vive come un dono immenso che condivide sul palcoscenico».

Originario di Gottolengo in provincia di Brescia, classe 1992, Christopher Castellini ha imparato sin da bambino a cambiare prospettiva, quando ha scoperto di essere affetto da una distrofia muscolare che progressivamente gli sta togliendo la forza. Ma non quella di proseguire nel suo sogno. Combinando la spettacolarizzazione dell’illusionismo, la forza del mentalismo e una profonda ricerca sul senso della vita, aprendo scenari inesplorati e trasformando la mente stessa degli spettatori nel luogo in cui accade la vera magia. Anche quando il destino sembra aver già compiuto alcune scelte per noi.

Stupore, divertimento ed emozione, quindi, ma soprattutto speranza: questi saranno gli ingredienti della sua performance sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

CHRISTOPHER CASTELLINI

Terzo classificato al Campionato Europeo di Magia 2017 e terzo classificato al Campionato del Mondo di Magia 2018 disputato in Corea del Sud, è noto per le sue numerose apparizioni televisive (su tutte quella al programma di Canale 5 Tu si que vales) con il suo spettacolo La Scelta, col quale si è esibito non soltanto in Italia ma anche in Inghilterra, Grecia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Egitto e Stati Uniti. Raccogliendo ovunque uno straordinario successo.